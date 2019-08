Cesano Boscone – Cinema all’aperto e pic-nic in centro a Ferragosto

Cesano Boscone (6 agosto 2019) – L’amministrazione ha pensato ai cittadini che non vanno in vacanza, organizzando un pic-nic per festeggiare il Ferragosto. Si terrà nel centro storico, giovedì 15 agosto, dalle ore 20. I tavoli e le sedie saranno forniti dall’organizzazione e sarà possibile portare il cibo preparato in casa. Dopo il pic-nic: musica e il tradizionale panettone di Ferragosto.

Inoltre, nei mercoledì sera (ore 21.30) di agosto, prosegue la rassegna del “Cinema sotto le stelle”: verranno proiettati i film “Un paese quasi perfetto” il 7 agosto nel parcheggio ARCI di via Kuliscioff 8, “Inside out” il 14 agosto nell’anfiteatro della scuola di musica, in via Kennedy, “Mamma o papà” il 21 agosto sempre in via Kennedy e “Famiglia all’improvviso” il 28 agosto nella Sala della trasparenza di via Libertà 9.

