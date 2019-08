Madesimo (Sondrio). Boscaiolo 23enne si butta in dirupo per evitare tronco, grave

(mi-Lorenteggio.com) Madesimo, 6 agosto 2019 – Stamane, intorno alle ore 9.20, in via Val Febbraro, due fratelli boscaioli stavano tagliando degli alberi in una zona impervia, quando ad un certo punto, uno dei due, un 23enne, per evitare un tronco si è lanciato in un dirupo. Nella caduta ha riportato gravissime ferite. Sul posto è atterrato l’elisoccorso proveniente da Sondrio, che ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine che indagano per ricostruire la dinamica dell’infortunio.

V. A.