(mi-Lorenteggio.com) Rozzano, 6 agosto 2019 – Stamane, grazie alla segnalazione di un addetto delle pulizie, che sentiva un forte odore proveniente da una zona nascosta del parcheggio sotterraneo non custodito, i Carabinieri hanno trovato il corpo senza vita di un uomo di circa 40anni, senza tetto, morto da alcuni giorni, molto probabilmente per un malore. Sul corpo dell’uomo è stata disposta l’autopsia in attesa di chiudere le indagini sul caso.

V. A.