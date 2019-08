SODALITAS. GELATO DAY A BUSTO GAROLFO

(mi-Lorenteggio.com) Busto Garolfo, 6 Agosto 2019 – Un pomeriggio dove la dolcezza in tutti i suoi aspetti è stata protagonista, presso la Casa Famiglia di Busto Garolfo, gestita da Sodalitas.

E’ quanto andato in scena lo scorso mercoledì 31 luglio in occasione dell’evento “Gelato Day” organizzato in collaborazione con l’Associazione Pensionati di Cerro Maggiore, presieduta dal Signor Tarcisio Martinotto e che ha consentito di aprile le porte della Casa Famiglia ad una vera e propria ‘gelateria ambulante’, una rivisitazione in chiave moderna del più classico “carretto dei gelati”.

“I nostri residenti hanno potuto assaporare un delizioso gelato artigianale che hanno degustato in cono o coppetta, scegliendo tra i numerosi gusti proposti dai gelatai provenienti da Uboldo – ha spiegato Laura Vismara vice coordinatrice della Casa Famiglia di Busto Garolfo – I famigliari, i volontari e gli operatori presenti hanno collaborato nella fase di distribuzione del gelato ai residenti. Il gelato ha conquistato davvero tutti, portando il sorriso sul volto di tutti i golosoni”.

Insomma, l’ennesima iniziativa caratterizzata dalla voglia di stare insieme e di aprire al territorio e all’esterno la struttura socio sanitaria, in coerenza con quello che è il ‘Progetto Vita’ che caratterizza da sempre l’azione quotidiana di Sodalitas.

Redazione