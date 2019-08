Varese. Incidente tra auto a Turbigo e 23enne si ribalta a Cavaria con Premezzo

(mi-Lorenteggio.com) Varese, 6 agosto 2019 – Due gravi incidente sono avvenuti stamane nel varesotto.

Il primo è avvenuto a Cavaria con Premezzo, all’altezza di una rotonda in via Scipione Ronchetti a Cavaria, quando un 23enne, intorno alle ore 5.30, ha perso il controllo del proprio veicolo ribaltandosi mentre transitava lungo una rotonda. Soccorso dai Vigili del Fuoco, è stato estratto dalle lamiere ed è stato affidato al personale sanitario che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale di Legnano in codice rosso.

L’altro incidente è avvenuto a Turbigo in via Centrale Elettrica, dove per un incidente tra due veicoli è atterrato anche l’elisoccorso. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Il bilancio è di un ferito, trasportato in ambulanza in codice giallo all’ospedale di Gallarate.

V. A.