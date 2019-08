10 AGOSTO FESTA NAZIONALE DELL’ECUADOR. Primer Grito de Independencia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 agosto 2019. Il 10 agosto 2019 a partire dalle ore 19.00 al Milano Latin Festival di Assago si celebrerà la Festa Nazionale dell’Ecuador “Primer Grito de Independencia”, organizzata dal Consolato Generale dell’Ecuador a Milano. Secondo i dati Istat 2019 sono oltre 36.600 i cittadini di origine ecuadoariana presenti in Lombardia, ma quasi 24.000 sono residenti in provincia di Milano. Per tutti loro e per chi desidera approfondire la conoscenza delle tradizioni e della cultura di una delle comunità straniere più numerose in Italia, il Milano Latin Festival celebra il 210° anniversario della Festa d’Indipendenza dalla Spagna, dichiarata il 10 agosto 1809.

Si comincia alle 19 con l’inno nazionale al Padiglione delle Nazioni, location che proseguirà la serata con un proprio programma culturale, mentre alle 21.00 l’inno nazionale verrà suonato in contemporanea sul palco del festival e nell’ampio spazio coperto di Plaza Latina, seguito dal Baile di San Juanito e da due diversi programmi musicali: dj set di Willy El Coyote in Plaza Latina e due importanti concerti sul palco centrale.

PROGRAMMA Padiglione delle Nazioni a partire dalle ore 19.00

– Inno della Repubblica dell’Ecuador eseguito dal piccolo talento ecuadoriano Jeziel Apolo Alejos, che lo interpreterà con il pianoforte

– Saluto della Console Generale dell’Ecuador a Milano, Lorena Tapia Núñez

– Corona tricolore dedicata alla Patria per i suoi 210 anni del Primer Grito de Independencia (consegnata da due bambini del Proyecto de Atencion integral NNA)

– Presentazione della Mostra Fotografica “KAPAC RAYMI – MARKANTAYTA” da parte del ViceConsole dell’Ecuador in Milano Angel Polivio Gualán Gualán

– Intervento artistico del Grupo Runañan, con una danza de la Sierra

– Intervento artistico del Grupo Virgen del Cisne di Varese, con una danza de la Costa

– Intervento artistico del Grupo de Marimba Pregon Marimbero

– Brindisi alla Patria – Degustazione di una torta tricolore (con saluto del Direttore dell’Ufficio Commerciale dell’Ecuador in Italia, Luis Ureta)

SHOW LIVE: Tiko Tiko, Paula Romina e Grupo Rambay a partire dalle ore 21

Paula Romina

Sul palco centrale del Milano Latin Festival, dopo l’inno nazionale e il folclore andino Antiari, alle 21.30 sarà il momento di Tiko Tiko, il famoso clown ecuadoriano arrivato appositamente ad Assago per uno spettacolo esclusivo per il pubblico italiano. Alle 22.15 un gradito ritorno: quello di Paula Romina, l’artista ecuadoriana che lo scorso anno si è esibita insieme alla grande Mirella Cesa e quest’anno è salita sul palco del Milano Latin Festival in occasione del concerto di Karol G, del 5° Anniversary Party e che recentemente ha presentato il video del suo singolo “No Hay Vuelta Atrás”. Alle 22.40 gran concerto del Grupo Rambay, un gruppo di cumbia fondato nel 2006 a Milano dall’artista ecuadoriano Wisfer Rambay e dal padre, con l’obiettivo di divulgare in Italia la passione per la musica e l’autentica atmosfera ecuadoriana.

V.A.