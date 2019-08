BACINO LAMBRO-SEVESO-OLONA, DA REGIONE OLTRE 3 MILIONI DI EURO IN 2 ANNI PER MIGLIORAMENTO QUALITA’ ACQUE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 07 agosto 2019 – Oltre 3 milioni di euro in due anni: a

tanto ammontano i finanziamenti stanziati da Regione Lombardia

in materia di miglioramento delle risorse idriche e della

qualita’ dei fiumi e dei torrenti del bacino del

Lambro-Seveso-Olona, un reticolo fluviale in uno stato ecologico

‘non buono’ da un punto di vista chimico, secondo l’ultimo

monitoraggio di Arpa Lombardia (Agenzia regionale per la

protezione ambientale).

Proprio per la riqualificazione fluviale del Seveso, del Lambro,

del Lura, del Bozzente e dell’Olona, con due delibere appena

approvate dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore

regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, sono

stati messi in campo 10 interventi, tra i quali la

disconnessione dalla rete fognaria dell’acqua piovana a Varedo e

a Lentate sul Seveso, una fitodepurazione delle acque di sfioro

a Villaguardia, la conservazione e valorizzazione della Roggia

Borromeo a Carugo, oltre a interventi spondali straordinari e

manutenzioni di fontanili e risorgive.

RIDUZIONE INQUINAMENTO E CONTRASTO RISCHIO IDRAULICO – Gli

interventi che Regione Lombardia ha voluto sostenere

economicamente sono stati ideati, concepiti e messi in atto in

osservanza dei ‘Contratti di Fiume’ vigenti e stipulati negli

ultimi anni, che hanno stabilito alcuni precisi obiettivi

strategici, tra cui spiccano la riduzione dell’inquinamento

delle acque e del rischio idraulico e la riqualificazione dei

sistemi ambientali e paesaggistici afferenti ai corridoi

fluviali.

MIGLIORAMENTO SISTEMI ANTROPICI – “Con questo stanziamento – ha

sottolineato Foroni – prosegue cosi’ l’impegno della Giunta

regionale a favorire una gestione sostenibile delle acque

piovane anche in relazione alla funzionalita’ dei sistemi di

raccolta e depurazione delle acque reflue urbane. Azioni queste

– ha aggiunto – che contribuiranno tra l’altro anche a

migliorare la resistenza dei sistemi antropici al dissesto

idrogeologico. Vogliamo che al massimo nel 2027 il giudizio di

qualita’ sull’acqua del bacino raggiunga l’obiettivo ‘buono’. A

tal scopo sono previsti pure una serie di interventi locali

diffusi di laminazione delle acque meteoriche. Notoriamente

infatti il dilavamento delle superfici urbanizzate finisce in

fogna, causando un notevole innalzamento del volume d’acqua e

degli inquinanti in esso disciolti”.

In dettaglio, l’elenco dei 10 interventi finanziati:

– Conservazione e di valorizzazione ecologica della Roggia

Borromeo nel Comune di Carugo/CO (151.000 euro);

– Disconnessione dalla rete fognaria delle acque meteoriche

parcheggio via Europa nel Comune di Varedo/MB (120.000 euro);

– Disconnessione dalla rete fognaria delle acque meteoriche

parcheggio cimitero nel Comune di Lentate sul Seveso/MB (1,6

milioni di euro);

– Progettazione di intervento di fitodepurazione delle acque di

sfioro nel Comune di Villaguardia/CO (50.000 euro);

– Manutenzione straordinaria e sistemazione idraulico forestale

sponde del Lura (170.000 euro, di cui 50.000 euro nel 2019 e

120.000 nel 2020);

– Riqualificazione del torrente Lura nel Comune di Lurate

Caccivio/CO (195.000 euro);

– Regimazione delle acque meteoriche e loro distoglimento dalla

fognatura in via Monte Bianco nel Comune di Arcore/MB (359.000

euro, di cui 324.000 nel 2019 e 35.000 nel 2020);

– Manutenzione straordinaria di 14 fontanili e risorgive nella

zona ‘Fontana del Guercio’ nel Comune di Carugo/CO (104.345 euro

di cui 14.000 nel 2019 e 90.345 nel 2020);

– Riqualificazione di un tratto del torrente Cisnara nel parco

delle Groane nel Comune di Limbiate/MB (100.000 euro di cui

10.000 nel 2019 e 90.000 nel 2020);

– Riqualificazione del torrente Bozzente nel Comune di

Origgio/VA (120.000 euro di cui 12.000 nel 2019 e 108.000 nel

2020).