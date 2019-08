CARBURANTI, DA REGIONE 2 MILIONI PER 12 NUOVI IMPIANTI GNL

(mi-Lorenteggio.com) – Milano, 07 agosto 2019 – Sono stati assegnati contributi per un

totale di 2 milioni di euro per la realizzazione di 12 nuovi

impianti Gnl (Gas naturale liquefatto). Si chiude con questi

numeri il bando per lo sviluppo della rete distributiva lombarda

di impianti a uso pubblico di erogazione di metano liquido, come

deliberato lo scorso 11 dicembre 2018 dalla Giunta di Regione

Lombardia su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico

Alessandro Mattinzoli.

OBIETTIVO – La misura contribuisce a creare una rete innovativa

di distribuzione di carburante a basso impatto ambientale, che,

nello stesso tempo, risulti efficace per l’approvvigionamento

dei mezzi di trasporto pesanti, in particolare per quelli che

effettuano spostamenti a medio-lunga percorrenza.

DATI – L’utilizzo del metano, anche in forma liquida, consente,

rispetto agli altri prodotti, una riduzione delle emissioni

inquinanti e, in particolare, di polveri sottili (Pm10) e di

ossidi di azoto (Nox). Gli autoveicoli pesanti, alimentati a

Gnl, dotati di singolo serbatoio criogenico, garantiscono

percorrenze di almeno 800 chilometri con un pieno, 1.600

chilometri con doppio serbatoio.

Per quanto riguarda il Gnl, in Lombardia l’attuale dotazione e’

di 9 impianti su 11.700 chilometri di strade primarie,

corrispondenti a un impianto ogni 1.300 chilometri circa.

IN LOMBARDIA 21 IMPIANTI A GNL – “Con l’entrata in esercizio dei

12 nuovi impianti realizzati anche grazie al bando – ha spiegato

l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro

Mattinzoli – il totale degli impianti Gnl in Lombardia sale a

21, con una media quindi di un impianto ogni 550 chilometri

circa: una vera e propria rete capillare sul nostro territorio.

I nostri provvedimenti sono sempre fatti in funzione di uno

sviluppo economico e sostenibile per l’ambiente in cui viviamo

tutti”.

Redazione