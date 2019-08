Casargo (LC). Tecnici Cnsas sul posto in seguito a frana

(mi-lorenteggio.com) CASARGO (LC), 7 agosto 2019. – Il Soccorso alpino, stazione di Valsassina e Valvarrone, è impegnato da ieri sera nelle operazioni di protezione civile, in seguito alla caduta di una frana che ha travolto un parcheggio. Le verifiche hanno permesso di escludere la presenza di persone sotto la massa di pietre e fango. Trenta i tecnici operativi per tutta la notte, insieme con Vigili del fuoco e autorità, per fare fronte all’emergenza straordinaria. Le squadre sono ancora sul posto a presidio di persone, case e strade, nell’attesa che la situazione torni alla normalità.

V.A.