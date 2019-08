INFRASTRUTTURE, CREMONA-MANTOVA, TERZI SCRIVE A TONINELLI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 07 agosto 2019 – L’assessore regionale alle

Infrastrutture, Trasporti e Mobilita’ sostenibile, Claudia Maria

Terzi, ha scritto una lettera al Ministro dei Trasporti Danilo

Toninelli per sollecitare la convocazione di un incontro sul

collegamento stradale veloce Cremona-Mantova: “Il Ministro,

attraverso dichiarazioni a mezzo stampa, si e’ detto disponibile

al confronto sulla necessita’ di efficientare il collegamento tra

Cremona e Mantova, in particolare su una delle opzioni che

Regione Lombardia ha prospettato agli enti territoriali durante

il Tavolo del 30 luglio. In seguito a questo interessamento, ho

chiesto formalmente al Ministro di convocare un incontro per

valutare le disponibilita’ del Mit in merito al finanziamento

della progettazione e della realizzazione dell’opera,

considerato anche che la ex SS10, l’attuale arteria che unisce i

due capoluoghi, e’ in procinto di tornare ad Anas e, quindi, alla

societa’ che fa capo al Ministero”.

Redazione