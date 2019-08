MATTEO SALVINI ALLA FESTA DELLA LEGA DI ARCORE: BILANCIO E FUTURO NEL VIDEO DISCORSO INTEGRALE

(mi-Lorenteggio.com) Arcore, 7 agosto 2019 – Il Vice premier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini nonchè segretario della Lega, tra gli impegni importanti di Governo di queste ultime ore, che gli hanno impedito di essere presente il giorno 5 agosto come da calendario, ha presenziato, ieri sera 6 agosto, alla tradizionale Festa della Lega della Brianza ad Arcore. Tanta gente ad accoglierlo, da tutte le sezioni della Lega Brianza, ma, non solo militanti, ma, anche cittadini, giunti per ascoltarlo. Nel suo discorso Salvini, accolto dai vertici della Lega brianzola, ha fatto un bilancio della sua attività al Governo, davanti proprio ai suoi elettori brianzoli, che un anno fa lo ascoltarono prima del successo elettorale, ma, ha anche parlato del futuro e degli obiettivi. Nei prossimi giorni Salvini sarà nel sud Italia per incontrare i cittadini e i suoi fedelissimi.

Ecco il video del discorso integrale:

Vittorio Aggio