Abbiategrasso. CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 2018, ALLOGGI COMUNALI E.R.P.

Le domande devono essere presentate entro le ore 12

del 13 settembre 2019 presso l’Ufficio Protocollo

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 8 agosto 2019. Tutti gli assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica hanno la possibilità di richiedere un contributo di solidarietà regionale per far fronte al pagamento delle spese condominiali, e solo in casi eccezionali del canone di locazione, in presenza di comprovate situazioni di disagio socio – economico.

Possono presentare domanda per il contributo di solidarietà gli inquilini in possesso dei seguenti requisiti:

aver adempiuto all’obbligo dell’aggiornamento dell’ultima anagrafe utenza;

essere inclusi, in base alla documentazione presentata nell’ultima anagrafe utenza,nell’Area di Protezione e nell’Area di Accesso, ai sensi dell’art. 31, comma 4 della l. r. 27/2009;

trovarsi, per un peggioramento della situazione economica del proprio nucleo familiare, nell’impossibilità effettiva a sostenere il costo della locazione sociale, dato dalla somma delle spese per il canone di locazione e delle spese per i servizi comuni;

avere una permanenza minima nell’alloggio sociale, con riferimento alla data di stipula del contratto di locazione,non inferiore a 12 mesi dalla data di stipula del contratto di locazione sociale;

di avere un debito verso l’ente proprietario per canoni di locazione e/o per i servizi comuni connessi alla locazione,non superiore ad euro 8.000,00 (euro ottomila).

Gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici, in possesso dei suddetti requisiti devono altresì impegnarsi a:

·sottoscrivere il Patto di servizio con l’ente proprietario, allegato al presente avviso, che disciplina gli impegni reciproci;

·corrispondere regolarmente le mensilità del canone di locazione a far data dalla sottoscrizione del Patto di servizio;

·mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico patrimoniale nell’ambito dell’anagrafe utenza;

·se disoccupato ed in età lavorativa(per i componenti disoccupati dei nuclei familiari beneficiari) attivare un percorso di politica attiva del lavoro presso uno degli operatori accreditati all’albo regionale per i servizi al lavoro entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del Patto di servizio.

Il modulo per la presentazione della domanda per il contributo di solidarietà si può ritirare presso gli uffici di viale Cattaneo 2 (Servizio ERP) e piazza Marconi 1(Ufficio URP), tutti i giorni dalle 9:30 alle 12:30, e il mercoledì dalle 16 alle 18, o scaricarlo dal sito comunale.

Tutte le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 13/09/2019 alle ore 12, presso l’ufficio Protocollo in Piazza Marconi, 1.

V.A.