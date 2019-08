Casa prefabbricata in legno: ecosostenibilità e comfort alla portata di tutti

Milano, 8 agosto 2019 – Costruire un’abitazione è un investimento importante, sia che la finalità sia quella di abitarci, sia che venga costruita per essere affittata o rivenduta. Negli ultimi anni un nuovo trend ha affascinato i clienti italiani, infatti sempre più persone hanno deciso di investire nella costruzione di una casa prefabbricata in legno.

Per spiegare la crescita di questo settore è utile prendere in considerazione le caratteristiche principali presentate dalle case prefabbricate in legno. Sono proprio queste caratteristiche vantaggiose che hanno portato all’affermazione di questa tipologia di abitazioni.

Antisismicità: costruire una casa resistente e flessibile

Unno dei primi aspetti da considerare è l’elevata elasticità delle strutture portanti. Il legno , infatti, grazie alle sue proprietà di flessibilità è capace di garantire resistenza al sisma fino all’ ottavo grado. La sua capacità di assorbire le scosse sismiche, la rende molto sicura, soprattutto nel nostro paese, colpito molto spesso da tali eventi.

Ecosostenibilità: costruire una casa ecologica

Il principale punto di forza è l’ecosostenibilità. Si sta parlando infatti di case ecologiche, che hanno un impatto ridotto sull’ambiente e che presentano anche dei vantaggi economici per la manutenzione. Per dare un’idea del risparmio relativo alla manutenzione, basta dire che in una casa tradizionale la spesa si attesta attorno ai 300 euro, mentre scende a soli 50 euro per le case di legno.

Tutti i materiali impiegati per la costruzione di queste soluzioni abitative sono naturali e riciclabili al cento per cento.

Risparmio Energetico

La struttura delle stesse abitazioni ed il potere isolante del legno e degli isolamenti naturali di cui è composta, consentono di ridurre i consumi energetici, altro punto importante per il risparmio sulla spesa mensile e per la riduzione dell’impatto ambientale. Non solo gli isolamenti, le case in legno di nuova generazione sono dotate di impianti all’ avanguardia che permettono di abbattere i costi fino al 90% rispetto ad abitazioni tradizionali.

Tanti comfort ad un prezzo contenuto

Sarebbe un errore credere che un’abitazione in legno sia meno confortevole di una tradizionale, perché non è affatto così. Nel tempo le case in legno della bioedilizia si sono evolute, per venire incontro alle richieste dei clienti e per soddisfare appieno le loro esigenze.

Attualmente i clienti hanno la possibilità di scegliere tra diverse tipologie di moduli abitativi e di personalizzare la casa a loro piacimento. Si parte da alcuni moduli prefabbricati – i quali danno la struttura generale dell’abitazione – e si apportano poi le modifiche richieste dal cliente. È importante affidarsi a degli esperti del settore per ottenere una casa in legno costruita su misura e per essere certi che il risultato finale sia soddisfacente.

Tutte queste abitazioni hanno un’elevata durabilità nel tempo, con dei costi di costruzione ridotti. Le soluzioni abitative potranno essere personalizzate sia nella struttura esterna che nella disposizione degli spazi all’interno. Va ricordato che lo spazio interno a parità di metratura sarà superiore rispetto a quello offerto dalle case tradizionali: il legno ha un elevato potere isolante, dunque le pareti potranno essere meno spesse rispetto a quelle classiche e ciò porta a recuperare dei metri quadri calpestabili.

Il costo complessivo dipenderà dalla tipologia di abitazione, dalle personalizzazioni richieste e dal materiale scelto per le finiture. Pur puntando su materiali di altissima qualità, la spesa totale richiesta sarà inferiore rispetto al costo che si dovrebbe sostenere per la costruzione di un’identica casa con l’edilizia classica.

Non solo i costi, ma anche i tempi di realizzazione sono ridotti. In media per una casa in legno di circa cento metri quadri sono sufficienti tra gli ottanta ed i cento giorni per vedere l’abitazione finita, mentre l’edilizia tradizionale richiederebbe un periodo almeno triplo per un’abitazione chiave in mano della stessa metratura.

L. M.