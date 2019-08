Coppa Agostoni. «Lissone a ruota libera»: a settembre un mese di eventi legati al mondo ciclismo

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 8 agosto 2019 – Saranno il ciclismo e il piacere di fare sport all’aria aperta i fili conduttori di «Lissone a ruota libera – Non solo Coppa Agostoni Edizione 2019», il contenitore promosso dall’Amministrazione Comunale per settembre, in collaborazione con le Associazioni del territorio e con il patrocinio di Regione Lombardia e del Distretto Urbano del Commercio (DUC).

Un intero mese di eventi. Dalle biciclettate ai negozi aperti, dagli eventi ludico-letterari nel Centro storico a quelli in via Carducci, senza dimenticare il clou della Coppa Agostoni, giunta quest’anno alla sua 73^ Edizione, che sabato 14 settembre prenderà il via e accenderà i riflettori internazionali sulla Città di Lissone.

A partire da domenica 1 settembre, saranno ben undici gli eventi a calendario.

Ad “aprire le danze” la pedalata ecologica “Aspettando la Coppa”: una biciclettata aperta a tutti con partenza da Piazza Libertà e arrivo presso la sede di via Sauro dello Sport Club Mobili Lissone, promotore dell’evento. Nella stessa giornata e nelle settimane successive, verranno esposti i Trofei d’autore nelle vetrine del Centro; una mostra, realizzata con la collaborazione della sezione lissonese di APA Confartigianato e di Lissone Commercia, che vedrà esposti i trofei consegnati dal 2013 ai primi tre classificati della Coppa Agostoni.

La città inizierà così a «colorarsi» e ad animarsi in vista della serata di venerdì 13, vigilia della Coppa Agostoni. Alle 21, presso Palazzo Terragni, Lissone avrà l’onore di ospitare il C.T. della Nazionale italiana di Ciclismo, Davide Cassani, il quale presenterà al pubblico il suo libro “Le salite più belle d’Italia”.

Sabato 14 settembre sarà quindi il giorno della 73^ Edizione della Coppa Ugo Agostoni, con ritrovo alle 9 in via Bottego e l’arrivo pomeridiano sull’ormai mitico traguardo di via Matteotti. A margine della gara ciclistica, dalla mattina di sabato 14 fino alla serata di domenica 15, in viale Elisa Ancona e nell’area limitrofa alla stazione si terrà la festa della Pro Loco Città di Lissone, con eventi per ogni età e specialità enogastronomiche.

Gran finale nel weekend successivo: venerdì 20 settembre, in collaborazione con ConfCommercio Monza e Brianza, musica, truccabimbi, sfilate d’auto d’epoca e vetrine illuminate con “Via Carducci: Settembre Musica e Spettacolo”, la 24esima edizione di festa che coinvolgerà una via intera con proposte per tutti i gusti e per tutte le età; il giorno successivo – sabato 21 settembre – torna in Piazza Mercato (Piazzale degli Umiliati) l’appuntamento dedicato alle biciclette a scatto fisso con la 5^ Edizione del Criterium Coppa Agostoni (qualificazioni a partire dal pomeriggio e finali dalle 19.00).

Gli altri appuntamenti del mese dedicati al mondo sportivo saranno la 27^ StraBareggia (13 settembre h. 20.30), Sport & Sport (15 settembre dalle 10 alle 19 in via don Minzoni), l’Orienteering al Bosco Urbano (28 settembre h. 9.30 con ritrovo in via Bottego) e la Lisunada (28 settembre, dalle h. 20, con partenza e arrivo presso la Parrocchia Madonna di Lourdes).

“Siamo orgogliosi di vedere quanto Lissone sia una città che ama lo sport – dichiarano il Sindaco di Lissone Concettina Monguzzi e l’assessore allo Sport Renzo Perego – Per questo motivo in occasione di un evento importante come la Coppa Agostoni abbiamo deciso di celebrare il ciclismo con un mese intero di eventi per tutte le famiglie. È stato, come sempre, un lavoro di squadra che ha coinvolto più assessorati ed ha interessato trasversalmente l’ente”.

“Saranno 11 appuntamenti che permetteranno alla città di animarsi fin dall’inizio di settembre – specifica Alessandro Merlino, assessore con delega al Marketing Territoriale – coinvolgendo i cittadini e avvicinandoli sempre più alle realtà del territorio, grazie alle quali è possibile l’organizzazione di un numero così alto di manifestazioni”.

