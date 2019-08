LAVARELLO, ROLFI: AFFRONTIAMO IL PROBLEMA, LA REGIONE FARA’ TUTTO CIO’ CHE LE COMPETE

L’ASSESSORE OGGI HA PARTECIPATO AL TAVOLO TECNICO A COMO

(mi-Lorenteggio.com) Como, 8 agosto 2019 – “La Regione Lombardia fara’ tutto cio’ che

le compete per affrontare il problema. I pescatori hanno un

sostegno istituzionale. Oggi ho ascoltato le loro istanze e

nelle prossime settimane tornero’ per programmare interventi

concreti”. Lo ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura,

Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, che, questa mattina,

all’Ufficio territoriale regionale di Como, ha partecipato al

Tavolo tecnico sul lavarello, insieme al sottosegretario alla

Presidenza della Regione Lombardia Fabrizio Turba e al

presidente del Consiglio regionale lombardo Alessandro Fermi.

SIMBOLI DEL LAGO – “Il lavarello e la bondella sono tra i

simboli del Lago di Como – spiega l’assessore -: hanno una forte

valenza turistica, economica e gastronomica”. “Siamo disponibili

a ragionare sul potenziamento dell’incubatoio Fiumelatte –

aggiunge -, ma il primo passo sara’ quello di effettuare uno

studio scientifico per capire quali siano le reali cause della

diminuzione delle specie nel lago”.

IN CAMPO TUTTE LE MISURE NECESSARIE – “Metteremo in campo tutte

le misure necessarie per il ripopolamento e per garantire un

futuro sostenibile alla pesca nel Lago di Como” conclude Rolfi.

Redazione