(mi-Lorenteggio.com) Milano, 8 agosto 2019 – Stamane, in zona Washington, in via Giovanni Battista Soresina, nel parking al civico 14, alle ore 8.00, un operaio di 28 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dopoché è caduto nel vano di un ascensore, dopo esser stato colpito da una trave. Il giovane, dopo esser stato soccorso dai Vigili del Fuoco è stato affidato al personale sanitario, che lo ha trasportato con urgenza e in pericolo di vita al pronto soccorso.

V. A.