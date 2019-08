MILANO. SANT’AMBROGIO: CUPOLA SACELLO RESTAURATA, VISITE DALLA SECONDA META’ DI AGOSTO

GALLI: RESTITUIAMO AI LOMBARDI PATRIMONIO DI INESTIMABILE VALORE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 08 agosto 2019 – “Un restauro importante per i Lombardi

e per i cittadini milanesi, perche’ si tratta di restituire alla

comunita’ milanese e lombarda un patrimonio di inestimabile

valore”. Cosi’ ha commentato, a margine di un sopralluogo,

l’assessore all’Autonomia e Cultura della Regione Lombardia,

Stefano Bruno Galli, il restauro del mosaico della cupola del

Sacello di San Vittore in Ciel d’oro, nella basilica di

Sant’Ambrogio a Milano, che custodisce anche il piu’ antico

‘ritratto’ del santo patrono della citta’.

Presenti la soprintendente alle Belle Arti Antonella Ranaldi, il

responsabile dei Beni culturali della Diocesi di Milano Carlo

Capponi, il direttore dei lavori Giorgio Ripa e la restauratrice

Claudia Tedeschi.

SOSTEGNO SIGNIFICATIVO DELLA REGIONE – Il restauro e’ parte di un

intervento ampio, che riguarda i monumenti legati alla Milano di

Ambrogio. “Regione Lombardia ci ha creduto – ha ricordato

l’assessore – ed e’ intervenuta in modo significativo,

finanziando piu’ della meta’ del costo complessivo

dell’intervento”. A questo intervento di restauro, che sara’

visibile ai Milanesi, ai Lombardi e ai turisti da meta’ agosto,

si affiancano quelli che verranno realizzati nei mosaici

presenti nelle basiliche di Sant’Ambrogio e San Lorenzo. Sono

altresi’ previsti interventi per migliorare l’accessibilita’ di

San Vittore, con la realizzazione di percorsi per disabili

motorii e la costruzione di un modello tattile del volto di

Ambrogio per la fruizione da parte degli ipovedenti.

ATTENZIONE AL PATRIMONIO ECCLESIASTICO – “L’intervento di

restauro fa parte di una linea che l’Assessorato che guido sta

seguendo – ha spiegato Galli -, quella di avere particolare

attenzione nei confronti del patrimonio ecclesiastico, un

patrimonio che appartiene alla cultura e all’identita’ di questa

regione, ma che versa, sovente, in stato di trascuratezza”. “Per

questo motivo – ha concluso – abbiamo costruito un bando

destinato alle ristrutturazioni ecclesiastiche, perche’

rappresentano un patrimonio dell’intera comunita’ lombarda”.

Redazione