Opera. Ponte ciclopedonale : presentato il bando per la ricostruzione

Dopo l’iter per l’aggiudicazione la posa della prima pietra in settembre

(mi-lorenteggio.com) Opera, 8 agosto 2019 – E’ iniziato l’iter per la realizzazione del nuovo ponte ciclopedonale che collegherà Noverasco a Opera, completando il circuito ciclabile interrotto anni fa. Dopo le lungaggini burocratiche che hanno rallentato la ricostruzione del manufatto, dopo anni di attesa per un collegamento che da sempre l’amministrazione comunale ritiene fondamentale per la cittadinanza, ecco la svolta. E’ stato pubblicato il bando per l’individuazione dell’azienda che realizzerà l’opera di scavalco praticabile da ciclisti e pedoni. Già i primi di settembre si potrà sapere il nome del committente e dare il via alla tanto attesa cerimonia di posa della prima pietra. “E’ stato un percorso lungo, tortuoso ma alla fine abbiamo tagliato il traguardo – spiega il sindaco Antonino Nucera – non è più il tempo delle recriminazioni e delle colpe, ora che la macchina burocratica si è messa in moto, ora che anche gli altri enti hanno iniziato a seguire il nostro passo è tempo di guardare avanti e fare il possibile per evitare altri intoppi. L’obiettivo è quello di riportare, nel più breve tempo possibile, i cittadini nella condizione di muoversi liberamente su tutto il territorio operese che comprenda anche Mirasole e la frazione di Noverasco”.

Era il mese di maggio 2014 quando, dopo una copiosa pioggia, crollò la prima rampa del sovrappasso (di competenza dell’ex provincia e ora Città Metropolitana) che scavalcando la Valtidone collegava Mirasole a Noverasco. Poi a distanza di tempo crollò la seconda rampa e il ponte venne definitivamente chiuso. Nel 2017 fu abbattuta anche la passerella. Da allora fu un susseguirsi di incontri, conferenze dei servizi e comunicazioni sovracomunali per la realizzazione della struttura di cui il comune aveva trovato una soluzione ricorrendo ai privati. Illusioni e docce fredde hanno trascinato la vicenda per quasi cinque anni. Ora, la svolta.

V.A.