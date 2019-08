Rozzano. Centro cittadino, il Comune e Aler pronti alla riqualificazione

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 8 agosto 2019 – Il recupero del centro cittadino si farà. L’area interessata alla riqualificazione, che oggi ospita molte attività commerciali chiuse nelle vie principali della città, avrà finalmente un nuovo volto.

“C’è la volontà ferma da parte dell’amministrazione e di Aler di intervenire in quell’area dove molti negozi sono chiusi, collocati in una struttura non adeguata e obsoleta – spiega il sindaco Gianni Ferretti. Sarà una riqualificazione completa, è uno dei punti principali del nostro programma di governo la decisione di fare quel centro cittadino che Rozzano merita. Nei fondi stanziati dalla Regione Lombardia per Aler non è prevista questa riqualificazione, ma non è implicito che non possa essere attuata. La partecipazione del Comune al Bando Periferie doveva includere anche Aler, per dare corpo a un progetto che la città aspetta da anni – conclude il sindaco.”

Il primo cittadino incontrerà i vertici di Aler a settembre per finalizzare l’accordo ed intervenire in maniera definitiva sull’area.

V.A.