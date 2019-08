Segrate. Incidente sulla Rivoltana: si ribalta furgone, un morto e sei feriti

(mi-Lorenteggio.com) Segrate, 8 agosto 2019 – Grave incidente stamane all’alba alle ore 6.00 lungo la S.P. 14 Rivoltana, all’altezza della circonvallazione Idroscalo, quando un furgone van Citroen con a bordo 7 operai, per cause in fase di accertamento, si è ribaltato, dop aver sbandato. Grave il bilancio: 1 morto di 46 anni e 6 feriti, tra i 30 e i 40 anni.

Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine, sono giunte sei ambulanze, che hanno trasportato i feriti, tutti in codice giallo, negli ospedali di Niguarda, Policlinico, San Raffaele, Città Studi e San Donato Milanese.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi la strada statale è rimasta chiusa al traffico.

V. A.