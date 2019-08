Valtellina. Aprica: 2 nuovi orsi bulgari all’Osservatorio Eco-faunistico Alpino

(mi-lorenteggio.com) Aprica, 8 agosto 2019 – Domenica 4 agosto, dalla Bulgaria, dopo un lungo trasferimento di oltre 24 ore, su un mezzo climatizzato, sono arrivati ad Aprica due esemplari di orso bruno, per essere ospitati presso l’area faunistica, a loro riservata, dell’Osservatorio Eco-Faunistico Alpino. Si tratta di due esemplari adulti di orsi bruni dei Balcani, rispettivamente di 16 e 15 anni, sequestrati dal Governo bulgaro in quanto tenuti in condizioni non sufficienti a garantire il loro “benessere animale”.

Tenendo conto che un orso in cattività può vivere anche oltre i 30 anni, si è optato per accogliere due esemplari di “mezza età” per evitare che, come capita spesso, rovinino eccessivamente giocando e scavando, come fanno gli orsi giovani, l’area a loro disposizione rappresentata da circa un ettaro di bosco misto di conifere, con un ampio laghetto, pascolo e due grotte artificiali dove potersi riparare, mangiare e trascorrere in tranquillità l’ibernazione invernale.

Per un breve periodo gli orsi non potranno essere fatti uscire nell’ampia area a loro disposizione in quanto devono abituarsi alle loro grotte e considerarle un luogo sicuro, di loro proprietà e dove trovare regolarmente frutta, verdura, carne, pesce e anche miele.

Ora, per i due orsi ha inizio una nuova vita, in uno luogo adeguato, accogliente e con le attente ed amorevoli cure del Dott. Pedroni, responsabile dell’area faunistica.

