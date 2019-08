Cesano Boscone. Sorpreso in via Pasubio a spacciare, pusher nei guai

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 9 agosto 2019 – Sorpreso ieri sera a spacciare in via Pasubio e già processato per direttissima e sottoposto all’obbligo di firma e arresti domiciliari. Questo l’esito dell’arresto di un cesanese 36enne sorpreso in flagranza a cedere una dose di cocaina di un grammo in via Pasubio ad un avventore occasionale da parte dei Carabinieri. I militari, dopo una perquisizione, gli hanno trovate altre dosi pronte per essere smerciate, un bilancino di precisione e 400 euro in banconote da piccolo taglio, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio.

V. A.