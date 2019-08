Milano Latin Festival. 11 agosto: JOE VERAS, il re della bachata romantica

(mi-lorenteggio.com) Assago, 9 agosto 2019 – Joe Veras gode di grande ammirazione e rispetto da parte dei suoi fans in tutto il mondo. È un uomo dolce, di uno stile senza eguali ed un poeta che interpreta e scrive grandi emozioni, ma è anche un artista completo, : canta, arrangia e scrive le sue canzoni, di cui oltre 200 sono molto conosciute al pubblico, come “El Molde”, “Yo Por Tu Amor”, “Se Te Nota”, “El Hombre de Tu Vida”, “Inténtalo Tu”, “Acéptame Como Soy”, “Que Se Mueran de Envidia”, “Voy a Romper La Pared”, “El Cuchicheo”, “Carta de Verano”, “Me Embriago de Ti”, “Te Invito a Ser Infiel”, “Así Es La Vida”, “Con Mas Amor”, e il suo nuovo brano “Quitarte el Estrés”. Tra i suoi ultimi lavori si annovera il brano “Amor Enterrado“, entrato nell’album “Utopia” di Romeo Santos: “Per me è stata una vera benedizione di Dio che il mio amico Romeo Santos mi abbia permesso di collaborare con lui nel suo nuovo album – ha dichiarato Joe Veras tramite il prorpio profilo Facebook – Questa canzone la dedichiamo a tutte le belle persone che in tutto il mondo che amano la bachata”.

Nell’aprile scorso è stato insignito del “Premios Dominicanos USA” ed inserito nel Salon de la Fama de la Bachata da parte del Console dominicano a New York, Carlos Castillo, che ha dichiarato la sua musica come “patrimonio nazionale” e Joe Veras come “ambasciatore della cultura dominicana”. Un mese prima, a marzo, gli è stato assegnato il Premio Soberano, un meritato omaggio alla sua bachata “El Molde“, oltre che un riconoscimento ai suoi oltre 20 anni di carriera artistica. In quel contesto, al reggaetonero Bad Bunny è piaciuta talmente la sua musicache ha interpretato quel brano in duetto con Joe Veras.

Joe Veras ha condiviso il suo amore per la musica ed il “romanticismo” della Bachata in moltissimi luoghi del mondo, come Belgio, Olanda, Spagna, Italia, Germania, Austria, Svizzera, Guadalupe, Isla Antigua, Isla Tórtola, St.Croix, St. Tomas, San Martín, Aruba, Curazao, Martinica, Puerto Rico, Canada e USA.

Info & Biglietti: Apertura Festival ore 18.30 – Inizio Concerto ore 21.30. Biglietti: PRIMA FILA 15€: posto unico in piedi davanti al Palco; PISTA 10€: Posto unico in piedi. La prevendita termina alle ore 12.00 il giorno del concerto. Biglietti in cassa dalle 18.30 del giorno del concerto. Si ricorda che MailTicket e TicketOne sono le UNICHE rivendite ufficiali dei biglietti per gli eventi del Milano Latin Festival. Qualsiasi SITO DIVERSO da MailTicket o TicketOne NON è AUTORIZZATO a tale rivendita, pertanto il Milano Latin Festival non si assume alcuna responsabilità per i disagi economici o organizzativi che l’eventuale acquisto di biglietti per i suoi concerti potrà comportare.

Redazione