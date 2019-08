VPN E ANONIMATO

Milano, 9 agosto 2019 – Per chi naviga in internet quotidianamente, l’esigenza di totale privacy, sicurezza e connessione veloce sembrano essere le priorità sempre più sentite e richieste.

Non tutti sanno e conoscono, che tra le soluzioni più alla portata di mano, per navigare lontano da occhi indiscreti, nonché efficaci sono le Virtual Private Network, note come VPN, ovvero connessioni e linee dedicate, tra la propria postazione e un server, attraverso il quale si naviga come in un tunnel dove nessuno può entrare, vedere cosa facciamo e che siti siamo soliti frequentare grazie alla connessione crittografata, che, non permette accesso a nessuno.

Quindi, il nostro indirizzo ip, la nostra posizione geografica, i nostri dati sensibili e le nostre comunicazioni possono finalmente godere di maggiore e totale sicurezza, lontana da occhi indiscreti e intenti truffaldini, o nel caso di aziende, lontano da spionaggi industriali e commerciali.

Le reti VPN possono essere gratuite o a pagamento. Guardando online, oltre a quelle gratuite, che garantiscono generalmente servizi minimi, sono tante le aziende che offrono e propongono questi servizi a pagamento, ognuno con proprie caratteristiche, che, si devono ben confrontare, prima di scegliere la rete più adatta alle nostre esigenze e peculiarità: l’importante è avere e ottenere il miglior servizio che ci garantisca il massimo della privacy.

Quindi, la connessione “tunnel”, ci permette di navigare nel modo più anonimo e sicuro possibile e questo, oggi, più che mai, lo si evince quando usiamo connessioni wi-fi, disponibile praticamente ovunque al giorno d’oggi, ma, quando si accede senza password in un centro commerciale o altro luogo pubblico bisogna fare attenzione e bisogna sapere che siamo esposti a potenziali non solo hacker, ma, anche curiosi, che possono entrare e curiosare tra i nostri dati sensibili.

Invece, se si ha la propria connessione VPN crittografata, si è certi sia di connetterci sia di navigare in tutta sicurezza.

Inoltre, in molti paesi del mondo non si possono visitare determinati siti web a causa delle censure e non si può accedere a siti come Facebook, CNN, YouTube, Netflix

Con la connessione ad una VPN puoi sbloccare queste situazioni e navigare tranquillamente dal paese in cui ti trovi.

Quindi, il modo più efficace per garantirsi la navigazione anonima nel massimo della propria privacy e sicurezza va ricercata migliorando la propria esperienza online, confrontando online le varie recensioni di chi offre questi servizi trovando anche il miglior prezzo e il minor costo e la qualità.

L. M.