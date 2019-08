Paola Bonzi, la scomparsa – Il cordoglio dell’Istituto Europa Asia – Un esemplare impegno cristiano in difesa della vita

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 agosto 2019 – Il presidente Achille Colombo Clerici e gli aderenti di Europasia partecipano con profondo cordoglio al lutto della famiglia e del CAV per la scomparsa di Paola Marozzi Bonzi, educatrice mantovana, che a Milano , nel 1984, ha fondato il primo Centro di Aiuto alla Vita-CAV alla clinica Mangiagalli, la cui missione è dare sostegno alla maternità ed alla genitorialità difficili con progetti di aiuto personalizzati, immediati e concreti. Nonostante fosse malata da tempo, ne era ancora anima e direttrice.

Nella sua lunga carriera aveva conseguito diverse specializzazioni che le hanno consentito di assistere al meglio donne in gravidanza, adottando un suo originale ‘Metodo di counseling umanistico esistenziale basato sull’ascolto attivo finalizzato a stabilire una relazione di aiuto’, che fa scuola nel mondo: nel 2017, Bonzi è stata chiamata a Mosca dalla Chiesa ortodossa e cristiana per organizzare e presiedere un convegno sull’approccio con le donne in difficoltà a causa della gravidanza.

Ambrogino d’Oro del Comune di Milano, Socio onorario di AICCEF – Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari, Paola Bonzi ha svolto una intensa attività convegnistica. È stata anche autrice di 4 libri, di cui tre ‘manualistici’. In 34 anni di attività, il CAV Mangiagalli ha aiutato a nascere 22.267 bambini ma molti altri sono venuti alla luce a seguito del semplice colloquio con Paola Bonzi, tale era la sua forza empatica e professionale.

Redazione