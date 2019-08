Santa Margherita di Staffora (Pavia). Mostra mercato sulle Aie di Casanova Sinistra

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 10 agosto 2019 – Una occasione diversa per chiudere le feste di agosto: il 25 agosto, domenica, sulle Aie di Casanova Sinistra, dalle ore 10, si tiene L’ISOLA FRA I MONTI, PRIMA FIERA-MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI ED ARTIGIANALI DELLE TERRE ALTE, a cura dell’Ecomuseo dell’Appenino Lombardo Il Grano in erba e della Pro-Loco di Santa Margherita di Staffora.

E’ un’occasione diversa per tanti motivi: prima di tutto visitare il borgo di Casanova Sinistra, piccolissima frazione sulla riva sinistra dello Staffora, in Comune di Santa Margherita di Staffora, appena prima di Cegni: un pugno di case in pietra rosata, portici stretti che si aprono sulle aie lastricate in pietra, ove un tempo tutta la comunità si riuniva per la trebbiatura, battere i ceci, filare, chiacchierare un poco sui sedili di pietra addossati ai muri delle cantine. Muri che ancora recano i cardini che reggevano le pesanti porte, che alla sera venivano chiuse, per preservare dai ladri e dai lupi gli abitanti e le piccole ricchezze.

E’ una bella occasione per rifornirsi di prodotti autentici di questi luoghi, prima del rientro in città; espongono infatti diversi giovani produttori agricoli della montagna con formaggi caprini e vaccini, carne all’erba, frutta, verdura, patate, uova fresche e tartufi, micca di Casanova e pani di grani antichi, focacce e biscotti, salumi, uova, fagiolane e fagiolini. Colpisce la professionalità e l’entusiasmo di questi giovani imprenditori, che testimoniano come la montagna sia viva e abbia voglia di esprimersi, anche con la qualità dei suoi prodotti.

Accanto all’agricoltura, l’artigianato e la cultura nelle forme calde e avvolgenti degli abiti di Donatella Muffatto, che apre il suo atelier per mostrare in diretta la nascita di un capo esclusivo, fino alle caleidoscopiche forme create da Gaetano e dagli Amici di Varzi, con l’aiuto di Giorgio. E poi ancora le guide di Alessandro Disperati, i gioielli di Aeris Momenta, i deliziosi disegni di Valentina, i ricami di Mariuccia.

Per i bambini è attivo un laboratorio di gioco e disegno, creazioni con il sale e i gessetti colorati, possibilità di provare le mountain-bike

Da mezzogiorno è possibile ristorarsi con i panini caldi del Biancospino, la Stafforella della Mucca blu, un buon bicchiere di vino o un boccale di birra.

Alle 16, tutti sulle aie per godere delle musiche tradizionali con le voci di Casanova, il piffero di Andrea Ferraresi e la fisarmonica di Yuri Domenichella: sono musiche della festa e del lavoro, per eventi felici o tristi della vita quotidiana, ma lo stare insieme sul ballo unisce tutti in una dimensione di gioia.

“E’ un arrivederci per ritrovarsi in autunno, a Natale e poi ancora un’altra estate con la Pro-loco e la Biblioteca di Santa Margherita di Staffora e l’Ecomuseo dell’Appenino Lombardo Il Grano in Erba” dice la coordinatrice dell’Ecomuseo Concetta Pugliese e ”un grazie di cuore ai tanti volontari ed agli sponsor che hanno aiutato l’iniziativa”.

