Cassano. Si tuffa nell’Adda, grave 25enne

(mi-Lorenteggio.com) Cassano d’Adda, 11 agosto 2019 – Nel primo pomeriggio di oggi, nel tratto del fiume Adda adiacente alla stazione e il canale Muzza, due giovani, uno di 25 anni e uno di 26 anni, sono stati soccorsi dai sommozzatori, dai Vigili del Fuoco e dal 118, dopochè uno dei due, colto da malore mentre faceva il bagno, è stato colto da malore.

Riportato a riva da alcuni presenti e dall’amico, che era con lui, è stato affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasferito sull’elicottero, giunto da Bergamo, e lo hanno trasportato all’ospedale San Raffaele di Milano in codice rosso, mentre, l’amico che era con lui è sempre stato portato al San Raffaele, ma, in codice verde. Sull’episodio e su quanto avvenuto le indagini sono in corso da parte dei Carabinieri e dalla Procura della Repubblica.

V. A.