Cornate. Si tuffa nell’Adda, 40enne trasportato al San Gerardo di Monza

(mi-lorenteggio.com) Cornate d’Adda, 11 agosto 2019 – Dopo l’incidente avvenuto a Cassano d’Adda, dove due giovani sono stati portati al San Raffaele, dopo esser stati salvati, intorno alle ore 17.00 di oggi, in via XXV aprile, all’altezza della centrale idroelettrica, un uomo di 40 anni si è tuffato nel fiume Adda battendo la testa. Sul posto è atterrato l’elisoccorso e il ferito è stato portato al San Gerardo di Monza in codice giallo. La prognosi è riservata ma l’uomo, uno straniero, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri per ricostruire quanto avvenuto.

V. A.