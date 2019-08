Milano Latin Festival. FERRAGOSTO: dalle tradizioni del Messico, ai bambini al maxi schiuma party

(mi-lorenteggio.com) Assago, 11 agosto 2019 – Milano Latin Festival, in collaborazione con il Consolato Generale del Messico a Milano e l’Associazione Viva Mèxico, invita tutti i bambini e i genitori ad una grande festa con le tradizioni del Giorno dei Morti in Messico, la “Tradición del Día de muertos en México”, una tradizione di origine atzeca che rappresenta, sin dalla notte dei tempi, una commemorazione per il ritorno dei defunti sulla terra, così profondamente sentita e radicata che nel 2003 l’Unesco ha proclamato la festa come Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità. A partire dalle 19.30 sul maxi schermo dell’area concerti del Milano Latin Festival si svolgerà la proiezione del film “COCO” in lingua originale (spagnolo), ambientato proprio nell’ambito dei vivaci festeggiamenti del Día de Muertos in Messico: il film d’animazione del 2017, diretto da Lee Unkrich e Adrian Molina, distribuito dalla Walt Disney Pictures e creato e prodotto dai Pixar Animation Studios, ha vinto nel 2018 due premi Oscar, come miglior film d’animazione e come miglior canzone per “Remember Me”, scritta da Robert Lopez e Kristen Anderson-Lopez. “Coco” è un tributo al Messico: accompagna il giovane Miguel Rivera che, nel tentativo di realizzare il sogno di diventare musicista, finisce per entrare nella Terra dei Morti insieme al suo fedele amico Dante, il cane Xoloitzcuintle. È lì che scoprirà il valore della famiglia, dell’amore e della memoria dei propri cari che non sono più tra noi.

Finito il film, diventa una “Catrina” con il truccabimbi e lasciati trasportare dalla magia messicana del Giorno dei Morti! Tutti i bimbi potranno cimentarsi con le proposte di Chamacos Laboratorio, che proporrà “Zompantli Flor de Fango”, un laboratorio di disegni di “Catrinas”, il mitico personaggio che rappresenta una donna scheletro addobbata di tutto punto, la personificazione della morte nel folklore messicano. Per prendere spunto si potrà osservare la mostra di illustrazioni di Flor de Fango (Personaggio Diva Catrina). Non mancheranno tutti gli altri simboli del Día de Muertos, come i teschi di zucchero, l’altar de Muertos, la Mostra di Catrinas “vivas” e il truccabimbi a tema “Catrinas”.

In collaborazione con l’Associazione Viva Mexico sarà infine allestita una mostra sull’artigianato indigeno sostenibile della città di Puebla e sui pregiati cioccolati dello stato di Tabasco, noto per essere una delle aree dove si concentra la produzione di cacao e dove la coltivazione e il consumo del cacao fanno parte del dna della popolazione fin dal tempo degli antichi Olmechi, 3.000 anni or sono.

Schiuma Party

A partire dalle 23 circa la grande area concerti del Milano Latin Festival si trasformerà in discoteca e verrà inondata da una cascata di schiuma, per ballare e scatenarsi con un divertimento “fresco” e senza pari nel torrido ferragosto milanese.

Rimangono aperti per tutta la serata i tre ristoranti tipici – Argentino, Domincano e Brasiliano – e i punti di streeet food ecuadoriano, peruviano, messicano, brasiliano e caraibico, oltre alla gelateria esotica e ai coktail bar che presidiano le cinque diverse piazze da ballo del festival: Plaza Cuba, con lo staff di Cubanissimo Show e Yass y sus Atrevidos de Milano direttamente da La Isla Grande; Praça Brasil, location esclusivamente dedicata alla musica ed al ballo brasiliani con DJ Kadillac Bustterfield, DJ Nellio Assumpção e DJ Muller Dos Santos; Plaza Santo Domingo, con divertimento al ritmo di bachata, reggaeton, salsa, merengue, dembow e commercial; Plaza Latina, completamente rinnovata con l’animazione dei famosi DJ Dee, DJ LaMega e DJ Dylan con le loro ballerine; il Salsodromo, la piazza dedicata esclusivamente a salsa e bachata a 360° e a tutte le scuole di ballo, a cura dello staff del Camana Club.

Redazione