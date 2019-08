Dichiarazione del sindaco di Rho, Pietro Romano, sull’attentato al concessionario di auto

“Di rientro a Rho ho appreso la notizia dell’attentato incendiario alla concessionaria Maticar di via Magenta. Un fatto gravissimo per le modalità con le quali è avvenuto e per i danni cagionati e che mi ha colpito profondamente perché – a mia memoria – atti di questo genere non si erano mai verificati nella nostra Città. Spero vivamente che i responsabili possano essere individuati e puniti severamente. Esprimo quindi la mia solidarietà al titolare della Concessionaria, Sig. Luca Rizza, invitandolo a continuare nella propria attività e garantendo a tal fine la vicinanza mia e dell’Amministrazione per tutto quanto di nostra competenza. Non si può che apprezzare il suo coraggio e la sua decisione di sporgere immediata denuncia alle Forze dell’Ordine senza farsi impaurire da questo atto intimidatorio”.

