Milano. Ferita alla gola con coccio di bottiglia in pieno centro, grave 64enne

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 12 agosto 2019 – Attimi di terrore e paura in Largo La Foppa, a pochi metri dalla fermata MM Moscova, quando l’attenzione di alcuni passanti e dei clienti di alcuni esercizi pubblici è stata attirata dalle urla di richiesta di aiuto da parte di una donna di 64 anni, che è stata aggredita e poi accoltellata alla gola con un coccio di bottiglia da un uomo 30enne originario del Bangladesh, regolare in Italia, fermato dai passanti e consegnato alle forze dell’ordine, che indagano per capire quanto avvenuto.

La donna soccorsa dal personale sanitario di un’automedica e di un’ambulanza è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove è in prognosi riservata e non in pericolo di vita.

V. A.