Segrate. Scontro auto e ambulanza con paziente incinta sulla Cassanese, 8 coinvolti

(mi-Lorenteggio.com) Segrate, 12 agosto 2019 – Ieri sera, poco prima della mezzanotte, lungo la Cassanese, in località Lavanderie, un’ambulanza della Croce Verde Pioltello con a bordo una donna partoriente e una utilitaria Opel si sono scontrate. Otto le persone coinvolte e sul posto oltre all’elisoccorso da Como e i Vigili del Fuoco, sono giunte quattro ambulanze e due automediche, che hanno soccorso i feriti trasportandone uno al San Gerardo di Monza in codice giallo, uno in verde alla Clinica Città Studi e la donna incita al San Raffaele in codice verde.

V. A.