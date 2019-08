Parpendio AcroMax: altra giornata di spettacolo sul Lago dei Tre Comuni (UD), nonostante le cattive condizioni meteorologiche

La seconda giornata della Coppa del Mondo di parapendio acrobatico è stata sospesa nel tardo pomeriggio a causa del forte vento

(mi-lorenteggio.com) Udine, 13 agosto 2019 – La seconda giornata della Coppa del Mondo di parapendio acrobatico è stata caratterizzata fin dalla prima mattinata dal forte vento, che ha obbligato a posticipare l’inizio dell’attività rispetto a quanto previsto dagli organizzatori e dai giudici della Federazione Aeronautica Internazionale.

Solo 12 dei 29 piloti in gara sono riusciti ad eseguire le loro spettacolari manovre. Infatti, a partire dalle 15 circa, il vento e la minaccia di pioggia hanno impedito di proseguire le attività. Organizzatori e piloti hanno sperato fino all’ultimo di poter ultimare la prova, ma alle 17.30 è risultato ormai evidente che le condizioni meteorologiche non sarebbero migliorate. L’unica scelta possibile è stata quindi quella di sospendere la seconda prova di gara per la giornata odierna.

Lo spettacolo riprenderà regolarmente domani, mercoledì 14 agosto, con l’esibizione dei 17 piloti rimanenti e con una nuova prova di gara.

La classifica provvisoria vede in testa il colombiano Jose Luis Zuluaga, seguito dal sedicenne italiano Marco Papa e dal compagno di squadra Lino Colò. Ma i giochi sono ancora aperti e dovremo attendere l’esibizione dei piloti rimanenti per avere i risultati definitivi.

Domani, mercoledì 14 agosto, a esibirsi ci saranno anche alcuni dei migliori piloti al mondo: Victor Carrera, pilota cileno 2° nella classifica mondiale, e il francese Théo de Blic, campione del mondo in carica.

Anche il programma di intrattenimento sarà particolarmente ricco: oltre alle attività sportive quotidiane, le sponde del lago saranno animate dalle 12 alle 18 da radio Studio Nord, per la diretta con dj. Inoltre nel pomeriggio si svolgerà il “Giro del Lago 3C Summer 2019”, corsa podistica ludico-motoria non competitiva a passo libero di 9 km. L’evento, con partenza libera dalle 18.30 alle 19 da Alesso di Trasaghis, è aperto a tutti (iscrizioni dalle 18) e il ricavato verrà devoluto all’associazione Fuck Sla.

In serata, per concludere al meglio la giornata di gara sul Lago dei Tre Comuni, si terrà il concerto con il gruppo rock “I 3 bastoni” (alle 21) e, a partire dalle 21.30, i tradizionali fuochi d’artificio (organizzati come ogni anno dal Comune di Trasaghis) illumineranno il cielo e il lago con riflessi sull’acqua, creando un’atmosfera magica nella notte “più lunga” dell’estate.