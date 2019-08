16-17 agosto: il Nicaragua chiude il 5° Milano Latin Festival

(mi-lorenteggio.com) Assago, 14 agosto 2019 – Il Salone delle Nazioni chiude il programma culturale del 5° Milano Latin Festival con un evento dedicato al Nicaragua: il 16 e 17 agosto un’iniziativa creata dalla comunità del Nicaragua a Milano ed in Italia, per valorizzare il profondo legame con la propria cultura, le radici, i valori ed i principi, attraverso danze tradizionali, musica, balli folkloristici, artigianato e poesia

Vale la pena avvicinarsi a questo Paese lasciandosi accogliere, anche solo per una vacanza, dalla cordialità della sua popolazione: “una, nessuna e centomila” etnie caratterizzate da meticci, bianchi latinoamericani, amerindi e afro-latinoamericani, tutti sempre molto ospitali. Uno dei punti di forza del Paese è il volto naturalistico, caratterizzato da bellezze non comuni: una rigogliosa vegetazione tropicale fatta di foreste pluviali, parchi nazionali, riserve naturali ed angoli di paradiso come la Riserva Biologica “Indio Maíz”, dove vivono animali come puma, cervi, volpi, giaguari e due curiose specie di scimmie: le urlatrici e quelle ragno.

L’evento “Nicaragua nel Cuore” al Milano Latin Festival, in programma a partire dalle ore 20.00 del 16 agosto 2019, sarà anche un momento di presentazione della festività religiosa La Gritería, la festa più importante nel Nicaragua, in omaggio all’Immacolata Concezione. L’evento è organizzato del Gruppo Folklorico Nicaraguita, in sinergia con Expo dei Popoli e in collaborazione con Oscar Mayorga, Mirna Escobar e la Comunità del Nicaragua a Milano ed in Italia.

PROGRAMMA

– Poesia – Mirna Escobar

– Festa in onore dell’Immacolata Concezione

– Musiche, balli tradizionali e folkloristici del Nicaragua a cura del Gruppo Folklorico Nicaraguita.

