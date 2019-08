Calcinate (Bergamo). Infortunio sul lavoro, 29enne muore schiacciato

(mi-Lorenteggio.com) Calcinate, 14 agosto 2019 – Un altro tragico infortunio mortale sul lavoro in Lombardia: nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.30, nell’area industriale di via Ninola, 18, un uomo di 29anni è deceduto dopo essere stato schiacciano da una pedana, durante un intervento di manuntenzione. Inutili i soccorsi del personale sanitario giunto con l’elisoccorso da Bergamo e di quello di un’ambulanza. In corso le indagini da parte dell’ATS e dei Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio.

V. A.