Calcinate. INCIDENTE SUL LAVORO, CORDOGLIO REGIONE LOMBARDIA PER GIOVANE DECEDUTO IN PROVINCIA DI BERGAMO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 agosto 2’19- “Il presidente Attilio Fontana e

l’intera Giunta regionale esprimono cordoglio e vicinanza ai

familiari del giovane deceduto oggi sul lavoro a Calcinate, in

provincia di Bergamo”.

Lo scrive una Nota della Regione Lombardia.

“L’impegno della Giunta – prosegue la Nota – sia in tema di

controlli, sia per quanto attiene alla prevenzione e’ costante.

Un’attenzione che continua a essere alta con l’impegno di

lavorare quotidianamente per affermare la cultura della

sicurezza e rendere sempre piu’ i luoghi di lavoro”.



Redazione