Coppa del Mondo di parapendio acrobatico. AcroMax: pomeriggio adrenalinico per la penultima giornata di gara

La Coppa del Mondo di parapendio acrobatico regala un pomeriggio di grande spettacolo sul Lago dei Tre Comuni (UD)

(mi-lorenteggio.com) Lago dei Tre Comuni (UD), 14 agosto 2019. Dopo il vento e la pioggia che martedì hanno portato alla sospensione della seconda prova della Coppa del Mondo di parapendio acrobatico, oggi, mercoledì 14 agosto, tutto è tornato alla normalità e i piloti hanno potuto esibirsi e offrire uno strepitoso spettacolo sulle acque del Lago dei Tre Comuni (UD).

I 17 piloti che non hanno potuto esibirsi ieri hanno fatto del loro meglio per catalizzare l’attenzione dei numerosissimi turisti e spettatori, che si sono posizionati fin dalla mattinata sulle sponde del lago per assistere alle loro spettacolari evoluzioni acrobatiche.

Il vento, pur non essendosi placato del tutto, è andato indebolendosi e già verso le 13 i piloti sono saliti sulla vetta del Monte San Simeone, da dove hanno potuto decollare in direzione della piattaforma galleggiante installata sul lago, di fronte alla riva ovest.

La seconda prova ha visto la vittoria indiscussa del Campione del Mondo in carica, il francese Théo de Blic, seguito dal cileno Victor Carrera e dal colombiano Cesar Arevalo Urrego.

Ottimi i risultati dei piloti italiani in gara, che oggi hanno dato vero spettacolo, infuocando il pubblico di casa che ha assistito alle loro esibizioni senza mai staccare gli occhi dal cielo. Nico Calliari, molvenese vice-campione italiano in carica, è di nuovo il primo fra gli italiani e chiude la prova di oggi in 7° posizione.

Al momento la classifica generale è guidata da Théo de Blic che ha un buon vantaggio sul cileno Victor Carrera e, a meno di colpi di scena nella terza e ultima prova di Ferragosto, è molto vicino a riconquistare nuovamente il titolo di Campione del Mondo. L’AcroMax 2019 è infatti un’edizione davvero importante: è la tappa finale del circuito di Coppa del Mondo e anche premondiale, in vista dell’evento principe per questa disciplina, il 3rd FAI World Aerobatic Paragliding Championship, che si terrà dal 5 al 15 agosto 2020 sul Lago dei Tre Comuni e sarà organizzato, grazie al prezioso contributo e sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo FVG e Sportland, da Volo Libero Friuli con Aero Club Lega Piloti e Aero Club Blue Phoenix.

In serata, per concludere al meglio la giornata di gara sul Lago dei Tre Comuni, si terrà il concerto con il gruppo rock “I 3 bastoni” (alle 21) e, a partire dalle 21.30, i tradizionali fuochi d’artificio (organizzati come ogni anno dal Comune di Trasaghis) illumineranno il cielo e il lago con riflessi sull’acqua, creando un’atmosfera magica nella notte “più lunga” dell’estate.

Theo de Blic

