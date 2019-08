POLITICHE SOCIALI. ANGURIATA ESTIVA A CASA JANNACCI E MILLE GHIACCIOLI DONATI AI PIÙ FRAGILI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 agosto 2019 – Centoventi chili di anguria, per combattere la calura estiva, sono stati offerti oggi agli ospiti di Casa Jannacci durante la festa di viale Ortles a cui ha partecipato anche l’assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti per portare un saluto agli abitanti del luogo di accoglienza di natura pubblica più grande d’Europa.

Per l’occasione, sono stati inoltre distribuiti 500 ghiaccioli artigianali donati dall’azienda milanese Kociss Snc, insignita della civica benemerenza nel 2013. Altri 500 verranno distribuiti domani, alle 17:30 sotto il tendone di “Vacanze a Milano” in piazza del Cannone, per un totale di mille gelati senza glutine confezionati in carta biodegradabile ai gusti di limone, arancia, amarena, menta, anice e coca cola.