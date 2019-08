PONTE MORANDI, ASSESSORE BOLOGNINI A GENOVA PER COMMEMORAZIONE CROLLO: REGIONE VICINA A FAMILIARI VITTIME

(mi-lorenteggio.com) Genova, 14 agosto 2019 – L’assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilita’ Stefano Bolognini ha partecipato oggi in rappresentanza della Regione Lombardia alla cerimonia commemorativa delle vittime del crollo di Ponte Morandi a Genova.

Alle 11.36, minuto esatto della tragedia, e’ stato osservato un minuto di silenzio interrotto solo dalle sirene in mare e dalle campane di tutta la citta’.

Il ricordo delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi si e’ tenuto nel capannone sotto la nuova pila 9 del viadotto, nel giorno del primo anniversario della tragedia.

“Abbraccio idealmente i familiari ed i conoscenti delle vittime della tragedia di Genova, ai quali abbiamo portato il nostro cordoglio e la vicinanza di tutti quanti i lombardi” ha commentato l’assessore Bolognini che lo scorso 16 agostointervenne ai funerali di Stato che si svolsero presso la Fiera di Genova.

“Oggi a Genova – ha proseguito l’assessore Bolognini – abbiamo voluto rinnovare la nostra presenza per sottolineare

concretamente la vicinanza delle istituzioni a chi ha perso le persone care e per rinnovare l’impegno a non dimenticare”.

In quel tragico incidente perse la vita Angela Zerilli di Corsico, funzionario della Direzione generale Autonomia e Cultura dellaRegione Lombardia.

Sei mesi dopo la sua drammatica scomparsa, il 14 dicembre 2018, la Giunta regionale ha voluto intitolare a lei una sala nel piano della DG in cui lavorava.

