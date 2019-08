Rho. Manutenzione del verde al Parco di via Ghisolfa

Ad agosto saranno eseguiti interventi mirati per la messa in sicurezza di alberi danneggiati da vento e temporali, in particolare robinie e tigli

(mi-lorenteggio.com) Rho, 14 agosto 2019. Manutenzione in vista per il verde del parco di via Ghisolfa, nel quartiere San Michele, uno più frequentati e amati dai rhodensi. L’intervento, che sarà eseguito ad agosto, è ritenuto necessario dai tecnici del Comune per garantire la sicurezza dell’area verde e riguarderà solo le piante malate o danneggiate dai recenti eventi atmosferici e la rimozione di rami secchi.

La fascia del parco che corre parallela alla via Ghisolfa è coperta da vegetazione arborea spontanea, formata esclusivamente da esemplari di robinia, alcuni dei quali ormai morti, altri morienti e altri ancora con diverse branche secche. A causa delle condizioni meteo estreme di questi ultimi tempi, negli ultimi due mesi si sono schiantate al suolo, in momenti diversi, due alberi di robinia, perché rimaneggiati o in precarie condizioni fitosanitarie.

A seguito dei rilievi eseguiti dagli agronomi del Comune, si ritiene quindi necessario, per garantire la sicurezza dell’area verde, eliminare gli alberi pericolosi in quanto morti o quasi completamente secchi. Saranno asportati chirurgicamente dalla chioma delle tante robinie presenti tutte le branche e i rami secchi per evitare che possano staccarsi. Anche dai 22 tigli che compongono il viale d’ingresso al parco saranno rimossi i rami secchi, tagliando inoltre i rami bassi fino al castello dell’albero per mostrare gli esemplari in tutta la loro bellezza.

“L’intervento nel parco di via Ghisolfa, uno dei più grandi e attrezzati di Rho, è stato pianificato a seguito del monitoraggio continuo che l’ufficio del Verde pubblico sta svolgendo da diverso tempo – commenta l’assessore al verde Gianluigi Forloni-. Il nostro patrimonio arboreo è ricco e richiede una costante attenzione rispetto ai temi della manutenzione e della sicurezza, come alcuni recenti episodi hanno dimostrato, anche quando non sono chiaramente visibili condizioni di pericolosità”.

