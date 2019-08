Intervento in Valchiavenna (SO) per un cittadino francese

(mi-lorenteggio.com) VALCHIAVENNA (SO), 15 agosto 2019. – Nel pomeriggio di oggi intervento in Valchiavenna per un cittadino francese di 44 anni, infortunato nella forra del Bodengo 2, territorio del comune di Gordona. L’allertamento è arrivato alle 15:15. La presenza di cavi e la conformazione del terreno però rendevano difficoltoso l’utilizzo dell’elicottero e quindi, in accordo con la centrale, si è deciso di recuperare l’uomo con palo pescante per un centinaio di metri. L’intervento si è concluso intorno alle 18:00. Presenti alle operazioni, oltre ai tecnici Cnsas della stazione di Chiavenna, VII Delegazione, anche il Sagf della Guardia di finanza.

