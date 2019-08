Milano. Incidente sull’A4 tra Sesto S. G. e Cormano, ferito 30enne

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 15 agosto 2019 – Questa sera intorno alle ore 21.30, lungo il tratto cittadino della A4, in direzione Torino, tra Sesto San Giovanni, per un incidente, che ha coinvolto un veicolo contro un ostacolo, il traffico è stato interrotto per permettere le operazioni di soccorso ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118, intervenuti con un’ambulanza della Croce Rossa e un’automedica, nei confronti di un 30enne, che è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Lunghe code si sono formate, visti i numerosi turisti e cittadini che rientrano in città dopo il tradizionale Ferragosto fuoriporta.

V. A.