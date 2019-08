A Brescia i funerali di Nadia Toffa

(mi-Lorenteggio.com) Brescia, 16 agosto 2019 – In tanti, oltre ai parenti e ai colleghi della redazione de Le Iene, stamane in piazza Duomo a Brescia per l’ultimo saluto a Nadia Toffa, scomparsa lo scorso 13 novembre a 40 anni per un male incurabile.

La camera ardente nel teatro Santa Chiara è rimasta aperta anche ieri e tanti coloro che le hanno reso maggio.

Prima dei funerali, l’ideatore de Le Iene e autore tv Davide Parenti, insieme ai colleghi Pablo Trincia, Matteo Viviani, Filippo Roma, Enrico Lucci e Dino Giarrusso, ha deposto sulla bara bianca una cravatta nera, simbolo della trasmissione per la quale Nadia Toffa collaborava.

Il è stato accolto dal parroco di Caivano (Napoli), Maurizio Patriciello, simbolo della lotta nella Terra dei Fuochi con gli amici che hanno indossato una maglietta con la scritta “Jesche pacce pe te!”, in tarantino “Io esco pazzo per te” in un progetto benefico.

“Nadia era dalla parte dei deboli. Come Gesù è stata amata e odiata. Pagheremo la voglia di giustizia e verità come ha fatto Nadia, amata per la sua sete di verità. Hai saputo fare del tuo lavoro una missione. Abbiamo un debito di riconoscenza verso questa ragazza. Nadia, sei stata capace di mettere l’Italia sottosopra unendo il Nord e il Sud, la Terra dei fuochi con Brescia. In questi giorni mi sono arrivati centinaia di messaggi. Sei entrata nel cuore di tutti e non perchè eri un volto della tv. Nadia è stata amata, non solo stimata. Hai chiamato il cancro con il suo nome dando coraggio a tutti noi – ha proseguito -. Hai raccontato le tue fragilità dandoci coraggio. Nadia ha avuto fame e sete di giustizia, è arrivata là dove la gente era bistrattata e maltrattata. Come nella mia terra, la Terra dei Fuochi, dove il terreno è inquinato anche dai rifiuti del Nord, con la complicità della nostra camorra. Hai gridato ai cristiani sopiti che Dio non è cattivo”: le parole dell’omelia.