A Parre (Bg) la Sagra degli Scarpinòcc

Dal 23 al 25 agosto si svolgerà la tipica Sagra degli Scarpinocc, il momento di festa più atteso dell’estate parrese, dove gustare i famosi Scarpinòcc, ravioli dalla forma particolare di “scarpa”, simili ai casoncelli, ma che differiscono da questi per il ripieno di magro.

Programma della 54a edizione:

VENERDI’ 23 AGOSTO

– Ore 16.30 sfilata di apertura da Parre sotto accompagnati dal Corpo Musicale di Parre, discorso delle autorità.

– Ore 19.00 apertura cucine

– Animazione musicale con l’orchestra spettacolo “Omar Codazzi” e ballo liscio

– Tombolata

SABATO 24 AGOSTO

– Ore 19.00 apertura cucine

– Animazione musicale con l’orchestra spettacolo “Daniele Tarantino” e ballo liscio

– Tombolata

– Come evento collaterale il percorso Trekking

DOMENICA 25 AGOSTO

– Ore 12.00 apertura cucine

– Animazione musicale con l’orchestra “Armido & donzelle” e ballo liscio

– Ore 19.00 apertura cucine

– Animazione musicale con “IPop”, musica dance

– Tombolata

I gruppi folkloristici proporranno un angolo antico in costume tradizionale tipico.

La Pro Loco Parre propone durante la sagra anche altri piatti della tradizione: BERGNA (carne di pecora essiccata), ARROSTICINI di agnello, TAGLIERE PARRESCO, STRINU’, COSTINE, SPIEDINI, POLENTA di mais di Rovetta.

La sagra si svolge nel PALA DON BOSCO dell’oratorio in via Duca d’Aosta a Parre Sopra.

La sagra si svolgerà anche in caso di maltempo.

Durante il week end è possibile acquistare gli Scarpinocc nei negozi del paese, che effettueranno orari di apertura particolari.

