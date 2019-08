Come mangiare Vegan, gluten free o senza lattosio nel nostro quartiere

Milano, 16 agosto 2019 – Mangiare sano e nel rispetto delle proprie preferenze. Un imperativo per tantissimi e in certi casi un approccio indispensabile, quando in ballo ci sono immediate e, in certi casi, serie ricadute sulla salute, come i celiaci sanno bene. Ma quali sono le risorse a disposizione nel nostro quartiere per mangiare vegan, gluten free o senza lattosio?

Ci sono diverse opzioni, a seconda di necessità e circostanze. I ristoranti sono una scelta di consumo tra le più apprezzate, soprattutto per l’eco mediatico associato al settore. Il ristorante Mens@Sana è presente in Via Sant’Anatalone 1 e propone una “gastronomia naturale, sana, buona e vegana”. Ampia la varietà di scelta delle pietanze, che includono sia specialità dolci che salate. Disponibile anche il servizio catering.

Sempre in Via Sant’Anatalone, ma al civico 16, c’è Beato te Milano, ristorante che ha fatto della soddisfazione delle più diverse esigenze uno dei suoi punti di forza. Nella sua proposta convergono innovazione e tradizione, e il cliente può personalizzare la propria pizza a seconda dell’impasto desiderato. Ci sono soluzioni classiche, speciali e senza glutine, caratterizzate in ogni caso da un’elevata digeribilità.

Officina 37, il ristorante di Via Savona 93, ha approntato un menù senza glutine approvato dall’Associazione Italiana Celiachia, composto da antipasti, primi, secondi e dolci. Viene offerta la possibilità di prenotare il tavolo online e il servizio dopo teatro su prenotazione.

Oltre a quelli citati, ci sono altri ristoranti in grado di rispondere alle proprie abitudini alimentari. Per orientarsi nell’offerta e trovare il locale giusto, HealthyFood offre ai consumatori italiani la Carta d’Identità Alimentare: un documento in cui sono riportate le preferenze alimentari (tra cui intolleranze e regimi alimentari specifici) da condividere, in formato cartaceo e digitale, con ristoratori e strutture ricettive.

Dopo aver creato il profilo su cartaidentitalimentare.com, l’utente può prendere visione dei ristoranti nelle vicinanze che possono esaudire le sue richieste. A breve sarà inoltre disponibile l’app per dispositivi mobile, chiamata appunto MyCIA. La risorsa renderà ancor più semplice la ricerca del ristorante a misura del proprio stile alimentare ed ha il potenziale per migliorare ogni esperienza gastronomica. Molto spesso infatti le recensioni degli utenti sono un parametro assai opinabile e poco attendibile.

E per quello che riguarda invece l’acquisto di prodotti da consumare a casa? Il punto di riferimento nella grande distribuzione è l’Esselunga di Via Lorenteggio, dov’è facile trovare prodotti bio, grazie alla linea Esselunga BIO, senza glutine e vari alimenti pensati per chi segue una dieta vegana o vegetariana.

L. M.