Iseo. Mortadellata 2019 a Pilzone

(mi-lorenteggio.com) Pilzone, 16 agosto 2019 – Presso il campetto in sintetico di Pilzone avrà luogo la 19^ EDIZIONE della MORTADELLATA, organizzata dal GRUPPO ALPINI di PILZONE e da Gli amici della “Mortadellata” di Pilzone.

MORTADELLA ad oltranza (fino ad esaurimento scorte), assieme ad un buon BICCHIERE di VINO o ad una BIRRA FRESCA per stare in compagnia e raccogliere fondi da devolvere in BENEFICENZA.

Sabato 24 Agosto, a partire dalle ore 10:

– MORTADELLA a FETTE

– MORTADELLA alla PIASTRA

– MORTADELLA in UMIDO

Nessun listino prezzi, ma OFFERTA LIBERA!

E il RICAVATO sarà interamente DEVOLUTO a favore della Scuola di Mestieri per Spastici e Miodistrofici Nikolajewka ONLUS.

E durante la serata:

– MUSICA e ANIMAZIONE con W La Dany

– LOTTERIA con ricchi premi & cotillon

Al campetto sportivo in sintetico di Pilzone d’Iseo, via Papa Giovanni XXIII trav. 2^ (vicino alla Chiesa e al campo sportivo in terra battuta, che ha ospitato l’edizione dello scorso anno)

