Ferragosto. Sicurezza: arresti a Corsico, Cornaredo, Trezzano e Rozzano

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 17 agosto 2019 – Durante i giorni della settimana di ferragosto, i Carabinieri della Compagnia di Corsico hanno predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio di competenza, finalizzato alla sicurezza dei cittadini.

Al termine del servizio sono state effettuate le seguenti operazioni:

– nel comune di Cornaredo un italiano classe 70 è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale in quanto è stato trovato in possesso di una dose di stupefacente e si opponeva ai militari

– nel comune di Corsico un marocchino pregiudicato classe 1998 è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio è stato trovato in possesso di cinque dosi di sostanza del tipo cocaina e la somma pari ad euro 7000 considerata provento dell’attività illecita;

– nel comune di Trezzano sul Naviglio è stato tratto in arresto in flagranza un giovane italiano con 80 grammi di hashish e marijuana, che nascondeva in cucina all’interno di un cesto;

Infine, a Rozzano, i militari hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura nei confronti di un italiano classe 1998, poichè sebbene fosse sottoposto in regime domiciliare è stato sorpreso in data 13 e 15 agosto all’esterno della propria abitazione e, dunque, portato a San Vittore.

V. A.