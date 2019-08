(mi-Lorenteggio.com) Bergamo, 17 agosto 2019 – Nel tardo pomeriggio di oggi, lungo la A35 in direzione Milano, nel tratto tra Treviglio e il Bivio Teem, per un incidente, in cui la dinamica è in fase di accertamento, un uomo è deceduto, mentre, una donna è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Melzo.

Redazione