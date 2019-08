Incidente sulla Tangenziale Est di Milano, auto si ribalta: due feriti

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 17 agosto 2019 – Stamane, intorno alle ore 11.40, lungo la tangenziale est, in direzione nord, due uomini, uno di 27anni e uno di 63 anni, all’altezza dello svincolo di Carugate, ,mentre erano alla giuda delle loro vetture, per cause in fase di accertamento, hanno perso il controllo dei loro veicoli, uscendo di strada e terminando la corsa nell’aiuola spartitraffico. Una delle due vetture si ribaltata.

Sul posto immediati i soccorsi: oltre all’arrivo dei Vigili del Fuoco, di due ambulanze e un’automedica, è atterrato l’elisoccorso. I feriti, dopo le prime cure, sono stati portati negli ospedali di Vimercate e al San Raffaele in codice giallo