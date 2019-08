(mi-Lorenteggio.com) Zibido San Giacomo, 18 agosto 2019 – Intorno alle ore 19.30 di ieri, lungo la S.P. 105, in prossimità della rotatoria con via Nazioni Unite, un 32enne, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria vettura ribaltandosi più volte. Inutili i soccorso di un’ambulanza della Croce Bianca Binasco e del personale medico dell’elisoccorso giunto da Milano, l’uomo è deceduto.

V. A.